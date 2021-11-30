Тарасова раскритиковала новый номер Медведевой и Милохина: «Лучше не делать, чем делать так»
Татьяна Тарасова раскритиковала новый номер Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»
16:17
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подвергла критике новый номер участников «Ледникового периода» Евгении Медведевой и Дани Милохина.
Ей не понравилась как техническая, так и артистическая сторона номера.
— Оценки не низкие. Но сегодня номер был не на 6,0. Ну никак. За такую поддержку надо снимать баллы. Хорошо, что не упали, что называется. Если страшно, то лучше не делать, чем делать так. Во всяком случае сегодня не было такого, что меня бы захватило, чтобы я хотела поставить 6,0.
Понимаю, Кай и Герда. Надо стараться придумать что-то, что бы нас восхищало.
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