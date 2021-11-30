Анастасия Зинина заменит американку Изабо Левито в финале юниорского «Гран-при»
16:14
Российская фигуристка Анастасия Зинина выступит в финале юниорского «Гран-при» сезона-2021/22. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).
Зинина заменит американскую спортсменку Изабо Левито, которая снялась с турнира.
Ранее в финал отобрались четыре российские фигуристки — Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Муравьева. Также на турнире выступят Линдси Торнгрен из США и Рион Сумийоши из Японии.
Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).
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