Анастасия Зинина заменит американку Изабо Левито в финале юниорского «Гран-при»

Российская фигуристка Анастасия Зинина выступит в финале юниорского «Гран-при» сезона-2021/22. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU).

Зинина заменит американскую спортсменку Изабо Левито, которая снялась с турнира.

Ранее в финал отобрались четыре российские фигуристки — Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Муравьева. Также на турнире выступят Линдси Торнгрен из США и Рион Сумийоши из Японии.

Финал пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).