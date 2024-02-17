Тарасова о намерении Валиевой выпустить песню: «Поддерживаю! У нее есть голос!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA в апреле.

«Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У нее есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у нее все получится», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.