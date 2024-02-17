Мишина заявила, что характер и мастерство помогли Семененко выиграть Спартакиаду

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление своего ученика Евгения Семененко на Всероссийской спартакиаде 2024.

Семененко одержал победу в мужском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 304,40 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (297,72), бронзу завоевал Владислав Дикиджи (283,48).

«Женя за 300 еще не получал, для него это рекорд по баллам! Он молодец — проявил себя бойцом во всех отношениях. Тяжело выступать последним, без права на ошибку. Характер и мастерство помогли ему выиграть Спартакиаду. В целом довольна результатами. Судили достаточно объективно. Ребята не боялись показывать сложный контент», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

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Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

По итогам Спартакиады Семененко также получил право выступить в Кубке Первого канала, который состоится 2-3 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.