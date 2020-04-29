Тарасова призвала разрешить фигуристам начать тренировки

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обратилась к руководству страны с просьбой разрешить фигуристам возобновить тренировки. Ранее из-за коронавируса отменили чемпионат мира в Монреале (Канада).

— Это очень сложная ситуация, — сказала Тарасова в эфире «Эхо Москвы». — Поэтому я, например, очень прошу руководство нашей страны войти в наше положение и разрешить нам аккуратно. Пусть хотя бы только сборная команда и еще два-три человека. Мы готовы работать сутками. Чтобы на катке каталось по четыре человека. И тренеры. Чтобы их немножко катать.

Потому что раскатать ботинки — это две недели. Просто раскататься — еще две недели, а потом нужно делать программы. Программы в отсутствие формы делать очень сложно — когда ты делаешь в конце сезона, ты набрал свою самую высокую форму. Ты вертлявый, ты что угодно можешь повторить и сделать. Ты мягкий, как пластилин. А сейчас на это уйдет не один месяц.

— Единственное — все в одной лодке. То есть все окажутся в более-менее одинаковых условиях.

— Нет, не в одинаковых. В Японии тренируются. Конечно, да, все закрыто. Но есть спортивные базы. Есть врачи, которые там работают. Есть медицинский персонал, который каждый день будет тебя определять. Что вы, это же профессиональный спорт. Такие базы есть в Китае, где тренируются. И в Корее тренируются. Это те страны, где есть спортсмены, которые конкурируют с нами.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 163 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 348 человек умерли, выздоровели — 975 926.