Тарасова поздравила Навку с днем рождения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяна Навку с днем рождения. Сегодня, 13 апреля, бывшей фигуристке исполнилось 46 лет.

«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом. ТАТ», — написала Тарасова в Instagram.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым и двукратная чемпионка мира 2004 и 2005 года.