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Тарасова поздравила Навку с днем рождения

12:41
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяна Навку с днем рождения. Сегодня, 13 апреля, бывшей фигуристке исполнилось 46 лет.

«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом. ТАТ», — написала Тарасова в Instagram.

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым и двукратная чемпионка мира 2004 и 2005 года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNmccU7J0rQ/

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