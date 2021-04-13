Тарасова поздравила Навку с днем рождения
12:41
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяна Навку с днем рождения. Сегодня, 13 апреля, бывшей фигуристке исполнилось 46 лет.
«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом. ТАТ», — написала Тарасова в Instagram.
Татьяна Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым и двукратная чемпионка мира 2004 и 2005 года.
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