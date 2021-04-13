Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ-2021
Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным чемпионатом мира в Осаке (Япония).
«Российские фигуристы в Осаке провели первые тренировки на тренировочном катке. Все наши ребята прошли необходимые медицинские тесты, результаты у всех отрицательные, и после недолгого карантина спортсменам разрешено было начать тренироваться», — говорится в сообщении пресс-службы ФФКР.
Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля. За победу будут бороться шесть команд — сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции.
В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5502-rossijskie-figuristy-na-wtt-v-osake-proveli-pervye-trenirovki.html
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю