Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ-2021

Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным чемпионатом мира в Осаке (Япония).

«Российские фигуристы в Осаке провели первые тренировки на тренировочном катке. Все наши ребята прошли необходимые медицинские тесты, результаты у всех отрицательные, и после недолгого карантина спортсменам разрешено было начать тренироваться», — говорится в сообщении пресс-службы ФФКР.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля. За победу будут бороться шесть команд — сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции.

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов.