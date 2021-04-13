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Российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным ЧМ-2021

12:37
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед командным чемпионатом мира в Осаке (Япония).

«Российские фигуристы в Осаке провели первые тренировки на тренировочном катке. Все наши ребята прошли необходимые медицинские тесты, результаты у всех отрицательные, и после недолгого карантина спортсменам разрешено было начать тренироваться», — говорится в сообщении пресс-службы ФФКР.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля. За победу будут бороться шесть команд — сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции.

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5502-rossijskie-figuristy-na-wtt-v-osake-proveli-pervye-trenirovki.html

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