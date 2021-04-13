Илья Авербух поздравил Навку с днем рождения

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в своем Instagram поздравил олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с днем рождения. Сегодня, 13 апреля, экс-фигуристка празднует свой 46-й день рождения.

«Таня, мы вместе прошли большой долгий путь, который я всегда вспоминаю с большим теплом. Рад тому, что нас свела жизнь и что мы в ней пребываем в единомыслии и дружбе. Ты большая молодец. Своей внутренней силой, стремлением идти вперед и своей необыкновенной красотой, ты восхищаешь и даришь вдохновение миллионам людей. Я от всей души поздравляю тебя с днем Рождения и желаю беспечного счастья тебе и твоей замечательной семье! И с каждым новым годом продолжать светить все ярче и ярче!» — написал Авербух.