Тарасова поздравила Коляду с 25-летием

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в своем официальном Instagram поздравила с 25-летием двукратного чемпиона России Михаила Коляду.

— Миша, поздравляю тебя! Будь здоров! Ждем тебя! С уважением, ТАТ — написала Тарасова.

Коляда также является серебряным призером командного турнира в Пхенчхане-2018, бронзовым призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером Финала «Гран-при"-2017/18. В текущем сезоне фигурист не выступал на соревнованиях из-за проблем со здоровьем.