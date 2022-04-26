Тарасова поддержала инициативу проведения внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Конечно, для наших спортсменов это будет полезно. Но это будет немножечко не то. Сколько бы мы соревнований ни проводили, они не будут международными. В международных соревнованиях у нас никто не будет участвовать. Их сразу дисквалифицируют, есть такие правила. Поэтому, у иностранцев не получится выступать у нас», — сказала Тарасова «СЭ».

Вчера, 25 апреля, стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.