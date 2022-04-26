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Фигурное катание

26 апреля, 12:16

Фигурист Морозов поблагодарил руководство страны за организацию предолимпийских сборов

Роман Шишов
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады 2022 года в парном фигурном катании Владимир Морозов поблагодарил руководство страны за организацию предолимпийских сборов.

Об этом он рассказал во вторник на церемонии вручения госнаград российским призерам Олимпийских игр в Пекине.

«Олимпийская медаль является высшей наградой, высшей целью в спорте, — цитирует ТАСС Морозова. — Поэтому поздравляю всех, кто здесь присутствует, с этими наградами, для кого-то это было целью в жизни. Конечно, в связи с этим хочется поблагодарить руководство страны за проделанную работу, организованную подготовку, те сборы, которые были перед Олимпиадой именно на наших базах. Хочется поблагодарить весь тренерский штаб, весь персонал, который с нами работал, — это и массажисты, и много всяких специалистов».

«Думаю, все мы проделали огромную работу, сегодня мы в этом прекрасном зале, для всех это большой праздник», — добавил он.

Игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/14475785
Владимир Морозов (фигурное катание)
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