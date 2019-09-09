Тарасова поблагодарила Зуеву

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила благодарность тренеру и постановщику Марине Зуевой, которая с этого сезона работает с вице-чемпионами мира в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

— Спасибо за Женю и Володю, — подписала их совместную фотографию в Instagram Тарасова.

На контрольных прокатах сборной России Тарасова и Морозов представили короткую программу под «Болеро» Равелли и произвольную программу под оркестровую обработку песни Умберто Тоцци «Te Amo».