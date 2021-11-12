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Тарасова оценила вероятность того, что Усачева может пропустить Олимпиаду из-за травмы

16:24

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила вероятность того, что фигуристка Дарья Усачева может пропустить Олимпиаду в Пекине (Китай) из-за травмы.

«Очень жаль, что она получила травму. Но у нас такой травмоопасный спорт. Нужно понять, насколько все серьезно, это главное сейчас. В нашей сборной восемь человек на одно олимпийское место, конкуренция очень высокая, ей будет сложно. Будем надеяться, что она вернется, как можно скорее», — цитирует «РБК Спорт» Тарасову.

Сегодня, 12 ноября 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой на «Гран-при Японии». Позднее стало известно, что спортсменка повредила связку правого бедра.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/618e2c369a7947633e7d2c59?from=newsfeed

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Иван Торопцев все материалы автора
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