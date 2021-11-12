Бывший врач «Спартака» рассказал, сколько времени займет восстановление Дарьи Усачевой

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с «СЭ» оценил серьезность травмы россиянки Дарьи Усачевой, из-за которой фигуристка снялась с «Гран-при Японии».

«Конечно, с такой травмой выступать нельзя. Связки обычно такие восстанавливаются недолго. Думаю, при правильном восстановлении через месяц сможет вернуться. Эта не та травма, при которой понадобится серьезное восстановление», — сказал доктор Лю в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 12 ноября, 15-летняя Усачева получила травму на раскатке перед короткой программой «Гран-при Японии» и снялась с соревнований.

По информации ФФКР, у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.