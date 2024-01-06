Тарасова оценила решение Туктамышевой выступить на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что участие чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам украсит турнир.

«Конечно, [присутствие Туктамышевой] украсит [турнир]. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица. Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее тренер Алексей Мишин заявил, что Туктамышева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.

27-летняя фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года.