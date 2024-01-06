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Сегодня, 09:30

Фигурист Янченков о чемпионате России: «Три-четыре пары боролись за третью строчку, все было очень близко»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, прокомментировал итоги чемпионата России-2024, который прошел в конце декабря в Челябинске.

«Мы готовились к турниру в штатном режиме. Хотелось попасть на третье место. И я рад, что у нас это получилось. Боролись за тройку и выполнили задачу. Верили, что это нам под силу, но при этом понимали, что конкуренция колоссальная. Три-четыре пары боролись за третью строчку, после короткой все было очень близко... Могли и Хабибуллина с Княжуком забирать бронзу, у них дорогие прыжки, Артемьева с Брюхановым с четверной подкруткой серьезную заявку делали, Грицаенко с Осокиной — хорошая перспективная пара, немного им не повезло в прокате... Расслабляться было нельзя, нужно было показывать свой максимум именно в Челябинске», — сказал Янченков.

На чемпионате России пара Чикмарева/Янченков заняла третье место. Это первый взрослый сезон для дуэта.

Екатерина Чикмарева и&nbsp;Матвей Янченков. «За другую страну выступать точно бы не хотели, потому что здесь наша Родина». Молодая пара из Перми стала открытием сезона

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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