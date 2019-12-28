Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова — о произвольной программе Косторной: «При таком катании Щербаковой она не может выиграть»

17:49
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после произвольной программы Алены Косторной заявила, что фигуристка пока не может соперничать с Анной Щербаковой на чемпионате России.

— Два акселя! Один лучше другого, но расстроилась, милая, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Были недочеты. Короткий выезд, когда было три прыжка. При таком катании Щербаковой она не может своей программой выиграть.

Чемпионат России по фигурному катанию. Live!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир