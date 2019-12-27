Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

— Спасибо большое за то, что ты это делаешь, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Про то, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить. Мы ведь знаем, что это такое. Мне кажется, что это первый раз, чтобы ботинки поменяли. Это очень сложно. Только Женя смогла это сделать. Молодец.

Мы болеем за наших. А наши здесь — все.

Я прямо испугалась на разминке. Я всякое видела... но ни одного прыжка. Неважно. Человек не сдается, борется. Другой бы приехал и сдался, правильно? Инвентарь сломался... С каждым может быть. А она, не жалея себя... Ноги в кровь, когда новые ботинки надеваешь.

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