Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, что их основной тренировочной базой станет спортивный центр в США, где работает их новый тренер Марина Зуева.

Напомним, что в понедельник в ФФККР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне.

– Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку, – приводит "РИА Новости" слова Тарасовой. – Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у нее здесь работа, будет периодически приезжать и помогать. Начнем работу в Америке после отпуска, с конца мая-начала июня.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом минувшего года пара начала сотрудничество с Максимом Траньковым.

В прошедшем сезоне Тарасова и Морозов стали чемпионами России, выиграли два этапа "Гран-при", стали третьими в финале в Ванкувере, стали вторыми на чемпионате Европы в Минске и завоевали серебро на чемпионате мира в Сайтаме.

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