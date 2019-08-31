Российская фигуристка Анастасия Тараканова занимает четвертое место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Тараканова упала с тройного лутца.

Лидирует 14-летняя американка Алиса Лю. Второе и третье места за спортсменками из Кореи. Произвольная программа состоится 31 августа.

Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид (США)

Женщины. Короткая программа

1. Алиса Лю (США) — 69,30.

2. Соен Чжи (Корея) — 67,23.

3. Енджон Пак (Корея) — 64,35.

4. Анастасия Тараканова (Россия) — 58,43.