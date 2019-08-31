Тараканова с падением — 4-я после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в США
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Российская фигуристка Анастасия Тараканова занимает четвертое место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). Тараканова упала с тройного лутца.
Лидирует 14-летняя американка Алиса Лю. Второе и третье места за спортсменками из Кореи. Произвольная программа состоится 31 августа.
Фигурное катание. Второй этап юниорского Гран-при. Лейк-Плэсид (США)
Женщины. Короткая программа
1. Алиса Лю (США) — 69,30.
2. Соен Чжи (Корея) — 67,23.
3. Енджон Пак (Корея) — 64,35.
4. Анастасия Тараканова (Россия) — 58,43.