Танцоры Худайдердиева и Базин поменяли произвольный танец из-за негатива от специалистов и зрителей

Российская пара Елизавета Худайбердиева — Егор Базин поменяли произвольный танец из-за того, что услышали негативное мнение о старой программе от специалистов и зрителей. Об этом и своих впечатлениях о ритм-танце на этапе «Гран-при» Сочи фигуристы рассказали после проката.

Базин: — Мы сделали то, что нам сказали тренеры. Мы с этим справились, но из-за того, что было легкое волнение, были чуточку сдержаны в некоторых элементах. В целом, нормально.

Худайбердиева: — Я согласна с Егором. Все равно мы только второй год катаемся вместе, и довольно быстро начались и в том году, и в этом ответственные турниры. Еще и сезон особенный. Сегодня мы справились с нервами, со своей задачей откататься в свое удовольствие, показать максимум на сегодня. Будем стараться только лучше откататься завтра. Главное, что нам понравилось, и тренеры, и мы довольны.

— Вы участвовали в нескольких соревнованиях в этом сезоне. Как оцениваете свое движение?

Базин: — Мы выступили три раза подряд, это было интересно, потому что такого мы не делали никогда. Накатываем столько стартов подряд, чтобы сейчас выступать спокойнее, с понимаем в голове. Вырабатывается уверенность благодаря хорошему прокату.

— Почему поменяли произвольный танец в этом году?

Базин: — Мнения разделились у специалистов и зрителей. Первое впечатление было наполовину негативным. Мы подумали, что даже если мы будем улучшать его, будет сложно исправить первое впечатление. Старую программу переделали процентов на 50, нам ее легче катать, почувствовать. Костюмы поменяли, они нравятся, удобные. Нам осталось улучшать спортивные качества в паре и сильнее передавать сам танец.

Худайбердиева: — Основная задача сейчас — лучше чувствовать друг друга, прислушиваться телом друг к другу и стараться проще относиться к соревнованиям, не зажиматься и концентрироваться на чистоте.