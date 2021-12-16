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«Такого еще не видел». Железняков опубликовал фото из туалета на одном из московских катков

15:33
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков опубликовал пост в Instagram, в котором показал условия на одном из катков Москвы. Он выложил фото из санузла без перегородок.

«Я много катков повидал, но такого еще не видел. Команда должна быть командой во всем», — написал Железняков.

Он не рассказал, о каком катке идет речь.

«Что за каток? Из этических соображений не стану сообщать», — ответил Алексей на один из комментариев.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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