«Такого еще не видел». Железняков опубликовал фото из туалета на одном из московских катков
15:33
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков опубликовал пост в Instagram, в котором показал условия на одном из катков Москвы. Он выложил фото из санузла без перегородок.
«Я много катков повидал, но такого еще не видел. Команда должна быть командой во всем», — написал Железняков.
Он не рассказал, о каком катке идет речь.
«Что за каток? Из этических соображений не стану сообщать», — ответил Алексей на один из комментариев.
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