«Такого еще не видел». Железняков опубликовал фото из туалета на одном из московских катков

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков опубликовал пост в Instagram, в котором показал условия на одном из катков Москвы. Он выложил фото из санузла без перегородок.

«Я много катков повидал, но такого еще не видел. Команда должна быть командой во всем», — написал Железняков.

Он не рассказал, о каком катке идет речь.

«Что за каток? Из этических соображений не стану сообщать», — ответил Алексей на один из комментариев.