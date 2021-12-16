Медведева: «Знаю, что если возьмусь за постановку соревновательной программы, у меня получится»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что пока не планирует заниматься постановкой соревновательных программ.

«Честно? Пока что нет, не хочу. Знаю, что если возьмусь за это дело, у меня получится. Но пока это не то дело, в котором я заинтересована.

С кем хотела бы поработать? Думаю, с кем-то из наших русских девушек. Но это абсолютно не обязательно. Думаю, настанет такой момент, когда я загорюсь этой идеей и мне будет абсолютно все равно, с кем работать. Просто чтобы воплотить свою идею и какие-то мысли. Или идею на музыку положить. В общем, думаю, что когда-нибудь это случится, но пока нет», — сказала Медведева в Instagram.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также дважды становилась чемпионкой России.