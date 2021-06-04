Сын Плющенко впервые потренировал вращения на удочке под управлением отца

Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, потренировал вращения на удочке под управлением отца.

«Рабочие моменты на льду. Первый раз на лонже Александр Плющенко под управлением Евгения Плющенко», — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в Instagram.

Ранее 8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»