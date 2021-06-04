Туктамышева: «Я рада, что фигурное катание возвращается в число лидеров популярности в России»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, насколько важен пиар в фигурном катании.

«В фигурном катании был небольшой пробел, когда закончили Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая. Это было провалом, и сейчас я рада, что фигурное катание опять возвращается в число лидеров по просмотрам и популярности в России. Потому что это действительно дает нам много возможностей. Может быть, чуть-чуть благодаря и мне», — сказала Туктамышева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

24-летняя Туктамышева в сезоне-2020/21 завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 14 мая стало известно, что фигуристка попала в состав сборной России на следующий сезон.