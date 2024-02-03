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3 февраля, 18:20

Журова — о возможной апелляции по делу Валиевой: «Боюсь, на сторону Камилы вряд ли встанут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможной подаче апелляции по результатам дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Ресурс Спортивного арбитражного суда исчерпан, можно подавать в суды общей юрисдикции по процедурным нарушениям. Олимпийский комитет говорил, что мы можем также оспорить медаль в командном зачете. Например, у американцев получалось выигрывать в таких историях. Боюсь, что международные организации уже вряд ли встанут на сторону Камилы. Они убеждены, пытаются манипулировать этой темой. Если мы будем подавать апелляцию, они будут затягивать все процессы. Им только на руку, если мы подадим апелляцию. И тут есть дилемма. С одной стороны, мы защитим интересы Валиевой. Но с другой, все это снова будет в повестке, [международные организации] будут говорить, что мы все равно виноваты», — приводит слова Журовой Betonmobile.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о решении дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Начиная с 25 декабря 2021 года результаты россиянки были аннулированы.

Источник: Betonmobile
Камила Валиева
Светлана Журова
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