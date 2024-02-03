Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, намерен приехать за олимпийской медалью в Международный олимпийский комитет.

«Если МОК хочет вручить нам медали (надеюсь, что их именно они вручают) за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Не знаю, как бы на это посмотрели другие ребята из нашего состава, но думаю, что мы с Настей [Мишиной] поехали бы в Лозанну для прояснения этой ситуации, все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза. Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — приводит ТАСС слова Галлямова.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета в командном турнире на Олимпиаде в Пекине результата Камилы Валиевой, которую CAS днем ранее дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сборная России лишилась золотых медалей. Таким образом, российская команда опустилась на третью строчку. Первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.

В командном турнире на Олимпиаде-2022 Россию представляли Валиева, Мишина и Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

24-летний Галлямов в паре с Мишиной становился бронзовым приером Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионом мира (2021) и Европы (2022), бронзовым призером финала «Гран-при» (2019) и двукратным чемпионом России (2022, 2024). Они выступают вместе с сезона-2017/18.