Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Столбова выступила с сольным номером в шоу Плющенко

12:25
Теги:

Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова выступила с сольным номером в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Площади революции «Короли и королевы льда».

С лета 2018 года Столбова выступает в паре с Андреем Новоселовым. Дуэт выступил на контрольных прокатах сборной России, и занял пятое место на московском этапе Гран-при. С чемпионата страны пара снялась из-за травмы партнера.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир