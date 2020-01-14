Столбова выступила с сольным номером в шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова выступила с сольным номером в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на Площади революции «Короли и королевы льда».

С лета 2018 года Столбова выступает в паре с Андреем Новоселовым. Дуэт выступил на контрольных прокатах сборной России, и занял пятое место на московском этапе Гран-при. С чемпионата страны пара снялась из-за травмы партнера.