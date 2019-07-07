Степанова сходила на матч "Зенит" - "Локомотив"

Вице-чемпионка Европы Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, присутствовала на матче Олимп-Суперкубка России. Фигуристка опубликовала фотографию со стадиона в своем Instagram. Напомним, что "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2.

Степанова и Букин являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителями этапов "Гран-при", чемпионами мира среди юниоров-2012/13. На чемпионате мира в завершившемся сезоне дуэт занял четвертое место, завоевав малую бронзовую медаль за исполнение ритм-танца.

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах.