Станислава Константинова: «Впечатления от проката паршивенькие»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о музыке для короткой программы и участии в турнире Aurora Games в США.

— Паршивенькие впечатления от проката в целом. Свой прокат я не могу назвать хорошим, потому что последний месяц все мои прокаты были чистыми, и сегодня я выходила в полной уверенности. Возможно, меня сбила небольшая задержка и большой зал. Наверное, где-то я все-таки нервничала. Надеюсь, завтра все будет лучше, — сказала Константинова.

— Музыку для вас написал петербуржский композитор. Для вас это имеет какое-то значение?

— Мы с ним связывались, и я даже ходила на его концерт, где слышала эту музыку в живом исполнении. Конечно, это значит для меня очень много. Потому что я люблю свой город, а люди в Питере талантливые.

— Как вы вообще пришли к этой идее?

— Мы хотели что-то лиричное, медленное, не подходящее под мой обычный образ, что-то не экспрессивное, где я могла бы показать именно свое катание, а не эмоции. Хотели взять что-то из Шопена. Главное требование было, чтобы музыка не мешала мне кататься, не сбивала меня, а помогала. Я очень скептически относилась к выбору Шопена. Это хорошая музыка, но я совсем не видела себя в этом образе. Но когда Ольга Юрьевна принесла «Февраль», сразу стало все понятно. Концовка производи на меня дикое впечатление. Когда слушала эту композицию вживую на концерте, даже прослезилась. Хотя в целом я человек совершенно не сентиментальный.

— Поездка на Aurora Games в США помогла в подготовке?

— Конечно, помогла. Я приехала заряженная позитивом и на работу. В Америке всегда очень позитивные люди, даже непривычно. Но я нисколько не жалею, что поехала туда. (Екатерина Беспалова)