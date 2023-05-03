Сестры Аверины выступят на этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве

Главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины выступят на первом этапе Кубка сильнейших, который пройдет с 6 по 8 мая в Москве.

«Дина и Арина выступят в турнире, участие в нем Лалы Крамаренко пока находится под вопросом. Аверины также будут участвовать в праздничном концерте 9 мая», — приводит слова Винер ТАСС.

Турнир пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. С 6 по 7 мая гимнастки выявят сильнейшую в многоборье, в заключительный день определятся победительницы в отдельных упражнениях.