Стало известно, почему Медведева пропустит шоу Тамары Москвиной в Петербурге

Евгения Медведева не сумела договориться с организаторами шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» в Петербурге 27 декабря. Первоначально фигуристка была в списках выступающих, но затем шоу перенесли с 26 сентября на предновогодние дни, и Медведева исчезла из анонса.

Источники называют две причины отсутствия Медведевой. Как говорит один из собеседников «СЭ», стороны не сошлись по конкретным условиям выступления.

— Сторона Медведевой просила, чтобы она обязательно завершала выступления на шоу. Это противоречило сценарию, — пояснил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

Еще один источник утверждает, что причиной стала высокая занятость Евгении Медведевой в предновогодние дни. В сентябре фигуристка была готова выступить, однако ее рабочий график сейчас слишком плотный для еще одного шоу.

Отметим, что Алина Загитова в списке выступающих осталась. Вместе Загитова и Медведева откатаются в показательных выступлениях на чемпионате России 26 декабря, за день до шоу.