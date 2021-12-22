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Сидорова рассказала о состоянии здоровья избитого Дмитрия Соловьева

16:09
Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова. Фото Instagram
Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова. Фото Instagram
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Керлингистка Анна Сидорова прокомментировала состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто переживает вместе с нами эту ситуацию. Нам безумно приятно, что столько людей оказались неравнодушны. Для нас сейчас действительно важна и ценна поддержка каждого!

Отдельные слова благодарности от Димы Соловьева, его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограниченна, врачи запрещают общаться чаще чем один-два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова.

4 ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге", — написала Сидорова в Instagram.

Соловьев был избит вчера, 21 декабря, в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Фигурист был доставлен в Боткинскую больницу с сотрясением мозга.

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Анна Горшкова все материалы автора
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