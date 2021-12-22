Сидорова рассказала о состоянии здоровья избитого Дмитрия Соловьева

Керлингистка Анна Сидорова прокомментировала состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто переживает вместе с нами эту ситуацию. Нам безумно приятно, что столько людей оказались неравнодушны. Для нас сейчас действительно важна и ценна поддержка каждого!

Отдельные слова благодарности от Димы Соловьева, его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограниченна, врачи запрещают общаться чаще чем один-два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова.

4 ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге", — написала Сидорова в Instagram.