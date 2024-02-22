Стали известны участники Кубка Первого канала-2024
Стал известен состав участников Кубка Первого канала 2024.
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Мужчины: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Иван Рамзенков.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.
Женщины: Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Мария Агаева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева.
По результатам голосования СМИ на Кубок Первого канала приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Выбор Федерации фигурного катания на коньках России: Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
Кубок Первого канала пройдет с 2 по 3 марта в Санкт-Петербурге.