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22 февраля, 16:54

Стали известны участники Кубка Первого канала-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стал известен состав участников Кубка Первого канала 2024.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Мужчины: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Иван Рамзенков.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко.

Женщины: Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Мария Агаева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева.

По результатам голосования СМИ на Кубок Первого канала приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Выбор Федерации фигурного катания на коньках России: Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Кубок Первого канала пройдет с 2 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Армен Петросян
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Петр Гуменник
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Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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