ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Стала известна музыка к произвольной программе Косторной

22 сентября 2020, 23:12
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В фанатском Instagram чемпионки Европы Алены Косторной Kostornaia Team появился фрагмент новой произвольной программы фигуристки. Постановка выполнена под музыку польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters) и «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis).

Косторная не представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве, так как постановка у канадского хореографа Ше-Линн Бурн не была завершена.

В аккаунте появился ролик, на котором тренер фигуристки Евгений Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24», а на заднем фоне Косторная каталась с новой произвольной.

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