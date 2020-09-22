Стала известна музыка к произвольной программе Косторной

В фанатском Instagram чемпионки Европы Алены Косторной Kostornaia Team появился фрагмент новой произвольной программы фигуристки. Постановка выполнена под музыку польского композитора Абеля Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» (композиция Wayward Sisters) и «МЫ. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis).

Косторная не представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве, так как постановка у канадского хореографа не была завершена.

В аккаунте появился ролик, на котором тренер фигуристки в интервью телеканалу «Россия 24», а на заднем фоне Косторная каталась с новой произвольной.