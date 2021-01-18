Стал известен состав сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная США объявил состав на чемпионат мира по фигурному катанию.

Мужчины: Натан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун. Запасные: Томоки Хиватаси, Максим Наумов, Камден Пулкинен.

Пары: Алекса Шимека — Брендон Фрэйзер, Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон. Запасные: Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк, Одри Лу — Миша Митрофанов, Эмили Чан — Спенсер Хоу.

Танцы на льду: Мэдисон Чок — Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью, Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер. Запасные: Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко, Кэролин Грин — Майкл Парсонс, Молли Сезанек — Егор Егоров.

Женщины: Брэди Теннелл, Карен Чен. Запасные: Эмбер Гленн, Мэрайя Белл, Одри Шин.

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта в Швеции.