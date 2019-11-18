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«Спасибо каждому зрителю». Самарин после победы на московском этапе «Гран-при» обратился к болельщикам

11:40
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Российский фигурист Александр Самарин после победы на этапе серии «Гран-при» в Москве опубликовал в своем Instagram пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Спасибо каждому зрителю, болельщику, фанату, нашей лучшей команде, любимому тренеру Светлане Соколовской, федерации и всем-всем-всем! — написал Самарин. — Отличное начало сезона, и прекрасный стимул работать дальше. Поздравляю моих друзей Дмитрия Алиева, мы сделали красиво. Теперь готовимся к Финалу!

Ранее фигурист также занял второе место на этапе серии во Франции и теперь выступит в Финале «Гран-при», который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в «Гран-при»

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