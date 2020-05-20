«Советская власть сломала жизнь отцу. Убили его в 54 года». Жесткие высказывания Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о своем отце, хоккейном тренере Анатолии Тарасове.

— В интервью я говорила, что советская власть сломала жизнь моему отцу? Да, честно, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Я имею в виду то, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию, вот что я имею в виду. Я уже не говорю о том, что потом занесли смертельную инфекцию, это уже детали. А убили его в 54 года.

Он «Золотую шайбу» придумал и чего еще только не придумал. А его не взяли на матч, который состоялся с его подачи. 10 лет папа работал над тем, чтобы мы играли с профессионалами. Помню момент, где его подвели к Брежневу, а до этого к Хрущеву. И они говорили: Если считаешь, что выиграем — играй.