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Сотникова выступила на открытии показательных выступлений этапа «Гран-при» в Москве. Хотя ранее ее выход на лед нигде не анонсировался

15:14

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова открыла показательные выступления на московском этапе «Гран-при».

Ее выступление стало сюрпризом для зрителей, поскольку нигде не анонсировалось. Первым в программе гала-выступлений планировалось выступление 14-летнего ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова, который в итоге вышел на лед после 23-летней фигуристки.

Сотникова также является двукратной вице-чемпионкой Европы. В последний раз принимала участие в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, но об окончании спортивной карьеры не объявляла. (Екатерина Беспалова)

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