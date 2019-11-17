Сотникова выступила на открытии показательных выступлений этапа «Гран-при» в Москве. Хотя ранее ее выход на лед нигде не анонсировался

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании Аделина Сотникова открыла показательные выступления на московском этапе «Гран-при».

Ее выступление стало сюрпризом для зрителей, поскольку нигде не анонсировалось. Первым в программе гала-выступлений планировалось выступление 14-летнего ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова, который в итоге вышел на лед после 23-летней фигуристки.

Сотникова также является двукратной вице-чемпионкой Европы. В последний раз принимала участие в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16, но об окончании спортивной карьеры не объявляла. (Екатерина Беспалова)