Сотникова — о Трусовой: «Мы не можем судить человека по ее решению уйти от тренера»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Что касается Саши Трусовой, я видела ее короткую программу: в целом выглядело хорошо, очень неплохо. Даже скажу, что я не видела ее в таком стиле. Главное, чтобы тренер нашел к ней ключик. Мы не можем судить человека по ее решению уйти от тренера, — приводит Sport24 слова Сотниковой. — Если ей так комфортно для самой себя, то почему бы и нет? Если мы чувствуем, что нужно уйти — надо уходить. Мы же делаем это ради себя, а не ради других людей или ради комментариев, которые читаем. Кто-то — «за», кто-то — «против». Для кого-то ты будешь слишком толстой, а для кого-то — слишком худой. Мы не ради них живем. Мы можем вычитывать мнение. Если всех слушаться, то можно просто сойти с ума. Закрыться дома и сидеть! Ей новый стиль в целом идет».

В текущем сезоне Трусова приняла участие в двух этапах «Гран-при России»: в Сочи и в Самаре, на которых заняла 3-е и 2-е места соответственно.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр (2022). Бронзовым призером чемпионата мира (2021). Двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).