Фигурное катание
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Сотникова похвасталась множеством цветов от поклонников

12:51
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в своем официальном Instagram фотографией, на которой запечатлены множество букетов цветов, подаренных фигуристке поклонниками.

— Силы на исходе, но это life в кайф, — написала Сотникова.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

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