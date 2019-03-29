Сотникова - о возвращении: "Там сейчас монстры. Я не понимаю, что мне хочется в жизни"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в программе Commandos рассказала о том, вернется ли она в спорт. По ее словам, она пока не понимает, что ей хочется в жизни.

– Мне нравится, что наш спорт развивается. Сейчас он очень быстро развивается в плане прыжков, – отметила Сотникова. – Это, может быть, классно, но что будет к 18 годам? Никто не застрахован от травм. Четверные – это ту матч. Может, для девочек, которые отработали, это не ту матч. Но я не умею эти четверные.

Лизка (Туктамышева) прыгает тройной аксель, а я думаю: блин, как она это делает? Молодец, выучила. У нее классная техника, у меня больше не техника, а силовой прыжок.

Но я не сказала всем "пока" в спорте. Я не понимаю, что мне хочется в жизни, хочется ли возвращаться в колею, где сейчас монстры – в прямом смысле этого слова. Либо все-таки сказать "прощай".

Слова Плющенко о том, что мне надо закончить карьеру и кататься в шоу? Где-то обиделась на него, он не проговорил это со мной. Я подумала: как так?

Но у нас до этого был разговор: либо мы идем по спортивной колее, либо по шоу. Я тогда была не в форме в плане веса – очень сильно прибавила после мучений с ногой и из-за стрессов. Сказала: "Жень, дай мне время, чтобы вернуться в форму, чтобы идти хотя бы по российским соревнованиям – чтобы почувствовать себя в спорте".

Понимаю, что если выходить – то быть лучшей, потому что прекратила на лучшей планке. Сложно и страшно. Скучаю по спорту и соревнованиям. На шоу тоже волнуешься, но нет того драйва, который получаешь на соревнованиях.