Соловьев назвал Ольгу Бузову Капитаном Паникой

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев после окончания очередного выступления на шоу «Ледниковый период» назвал партнершу, певицу Ольгу Бузову, Капитаном Паникой.

— Я и сейчас удивляюсь. Видишь, как тебе со мной повезло: каждый раз, когда мы выходим на лед, я тобой удивляюсь, — сказала Бузова.

— Я тобой тоже, — ответил Соловьев.

— Дима — мой психолог и мой тренер. Моя опора, мои ноги, мои руки, моя поддержка, моя голова.

— А это моя Капитан Паника! Капитан Паника, да. Это невозможно, каждый день делает сложные вещи, а потом пугается на элементарном переходе.