Соколовская: «У Самарина была мысль закончить карьеру. Но он сказал: я еще раз попробую, я еще молод»

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская сообщила, что серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин будет продолжать спортивную карьеру.

— Будем кататься, будем стараться, будем бороться. Он не сдается, мы поставили уже произвольную программу. Практически поставили уже короткую, — приводит слова Соколовской «Радио Маяк».

— Не будете оставлять ничего?

— Нет, естественно. Будем менять, вернее, уже все поменяли. Сейчас он на лайте абсолютном. Был у Мишина на шоу, потом на Севере, в Якутии, и мы с ним решили, что пока надо привести себя в порядок полностью и отказались от шоу и от каких-то поездок. Потому что пока все эти шоу немного не дают ему до конца восстановиться.

— На нем отразилось, что он не смог отобраться на чемпионат мира? Переживал он это?

— Он же и не ездил отбираться, мы сразу снялись с финала. Потеря сезона? Так получилось, конечно, переживания есть. Он расстраивался и даже думал, честно вам могу сказать — была у него мысль закончить. Я его оставила в покое, ничего не стала спрашивать, дала ему подумать. Но он вернулся и сказал: я еще раз попробую, я еще молод, закончить я всегда могу.

Я ему сказала, что приму любое его решение вплоть до смены тренера. Я как тренер должна была дать ему возможность максимально подумать обо всем. Чтобы у него был свободный выбор, чтобы он определился сам.

Ну, где-то недельку он думал, взял паузу. И пришел, сказал, что будет работать, что никогда в жизни меня не предаст, что мне было очень приятно. И будем работать дальше.