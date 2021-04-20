Косторная рассказала о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своем уходе из группы тренера Этери Тутберидзе летом прошлого года.

В июле Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. Однако в марте Косторная вернулась к Тутберидзе.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем особо не было. То, что было — то было. После возвращения тренеры сказали мне: «Ну все, идем работать дальше», — сказала Косторная в интервью Первому каналу.

В прошедшем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка страны и не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионате мира.