Давыдов — о возвращении Загитовой и Медведевой на конкурентный уровень: «Думаю, это нереально»
10:49
Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов выразил мнение, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева уже не смогут вернуться на конкурентоспособный уровень. По его словам, они не смогут соперничать с более молодыми фигуристками.
«Реально ли Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень? Я думаю, что нереально. Нереально не потому, что они сами не могут, а потому, что наступают более быстрые и более молодые. Они просто быстрее, вот и все. Поэтому нереально.
Но только время покажет. Мы можем рассуждать об этом и выдвигать версии, но посмотрим, как оно будет", — сказал Давыдов в интервью Василию Конову.
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