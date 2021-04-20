Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов выразил мнение, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева уже не смогут вернуться на конкурентоспособный уровень. По его словам, они не смогут соперничать с более молодыми фигуристками.

«Реально ли Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень? Я думаю, что нереально. Нереально не потому, что они сами не могут, а потому, что наступают более быстрые и более молодые. Они просто быстрее, вот и все. Поэтому нереально.

Но только время покажет. Мы можем рассуждать об этом и выдвигать версии, но посмотрим, как оно будет", — сказал Давыдов в интервью Василию Конову.