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Сегодня, 21:23

Соколова заявила, что в танцах на льду есть риск порезать друг друга коньками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Елена Соколова рассказала об опасностях занятиями танцами на льду.

«У нас есть и близкие позиции, и опасные поддержки. Да, нет такой серьезной нагрузки на позвоночник, как у одиночников при приземлении, нет риска упасть с высоты двух метров, потому что мальчики не пользуются вытянутыми руками в поддержках. Но есть другие риски. Можно на твизлах коньками порезать друг друга, если нога открыта и элемент пошел вразнобой. Был такой случай с польской парой Наталья Калишек/Максим Сподырев: они выполняли твизлы с открытой ногой, и партнеру попало по ноге, долго ходил с травмой», — приводит слова Соколовой «Газете.Ru».

На третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске это привело к столкновению Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов, которой пришлось наносить швы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/16/21939937.shtml
Фигурное катание
Елена Соколова
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