«Роскошная кошечка получилась!» Туктамышева опубликовала снимки с новой фотосессии

Елизавета Туктамышева. Фото Соцсети

Елизавета Туктамышева. Фото Соцсети

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.