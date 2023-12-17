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Сегодня, 11:56

«Роскошная кошечка получилась!» Туктамышева опубликовала снимки с новой фотосессии

Виктория Кравченко
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Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии.

«Роскошная кошечка получилась!» — подписала фото спортсменка.

Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Елизавета Туктамышева
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