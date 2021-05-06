Елена Ильиных опубликовала фотографию с пляжа на Мальдивах
6 мая 2021, 21:52
Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Елена Ильиных опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка позирует в рубашке и шортах.
«Жить и мечтать», — подписала фото Ильиных.
Фигуристка не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры Ильиных, но позже она опровергла это.
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