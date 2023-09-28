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Сегодня, 16:53

Шветский уведомил суд Москвы об отсутствии у него дисквалификации за допинг

Руслан Минаев
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Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский заявил, что предоставил суду Москвы доказательства отсутствия у него дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«О наличии документа, опровергающего основные домысла ответчика, в которых указывается о моей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, я суд уведомил. Такого в моей профессиональной деятельности не было, хотя в фильме Зеппельта говорится, что я был дисквалифицирован», — цитирует Шветского ТАСС.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее он подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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